Γιανγκ: Έδωσε show στο WWE, αποβλήθηκε για χτύπημα στον Rey Mysterio και συνέχισε το beef με τη Νέα Υόρκη (vid)

O Τρέι Γιανγκ βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για χάρη του WWE, αποδοκιμάστηκε όπως αναμενόταν και αποβλήθηκε, όταν χτύπουσε στα σχοινιά τον Rey Mysterio

Yπάρχει μεγάλη κόντρα ανάμεσα στο κοινό της Νέας Υόρκης και τον Τρέι Γιανγκ. Πέρυσι στα playoffs ο κόσμος του Madison Square Garden τον έβριζε, με τον ίδιο να τους καλεί να σωπάσουν και να υπογράφει την πρόκριση των Χοκς.Μέχρι και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill De Blasio τον κατηγόρησε ότι προσπαθεί να εκμαιεύσει τις επαφές και να κερδίσει φάουλ, αλλά και για flopping.

Ο ηγέτης της Ατλάντα επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου ήταν guest στο επειδόδιο του WWE και έκλεψε την παράσταση όπως αναμενόταν. Αρχικά όταν έκανε την είσοδο του αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους των Νικς που δεν ξέχασαν, ενώ πήρε μέρος και σε tag team match. Δεν το ολόκλήρωσε αφού έπιασε τον Rey Mysterio και τον χτυπούσε στα σχονιά, μια κίνηση που οδήγησε τον διαιτητή στο να τον αποβάλλει.

Δείτε όλα όσα έκανε στο Smackdown

The last time @TheTraeYoung was here at MSG I do believe somebody spit on this man #SmackDown #SmackDAHN pic.twitter.com/fwZJ5TwN9s