Μαρκ Γκασόλ: Έγινε trade στους Γκρίζλις, αλλά... επιστρέφει στην Ισπανία

Ο Μαρκ Γκασόλ έγινε trade στους Μέμφις Γκρίζλις ωστόσο δεν πρόκειται να παραμείνει στην ομάδα του Τενεσί.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ισπανός σέντερ έγινε trade από τους Λέικερς στους Μέμφις Γκρίζλις, μαζί με ένα draft pick του β' γύρου το 2024 και μετρητών για τα δικαιώματα του Κινέζου Ουάνγκ Ζέλιν, ο οποίος είχε επιλεγεί από την ομάδα του Μέμφις στο νούμερο «57» το 2016.

Μάλιστα εξηγεί ότι ο Γκασόλ δεν πρόκειται να παραμείνει στους Γκρίζλις και ότι θα βρει με την ομάδα την «χρυσή τομή» ώστε να μπει στους «waivers» και να αποχωρήσει. Και όχι για να παίξει σε κάποια άλλη ομάδα, αλλά προκειμένου να επιστρέψει στην Ισπανία για να είναι μαζί με την οικογένειά του.

The Lakers have agreed to trade Marc Gasol, a 2024 second-round pick and cash to the Grizzlies for the draft rights to Wang Zhelin, sources tell ESPN. Deal saves Lakers $10M. Gasol and Grizzlies will work together on waiver and release to allow him to remain in Spain w/ family.