Ιμάν Σάμπερτ: Από το πρωτάθλημα του 2016, στο Dancing with the Stars (pic)

Ο Ιμάν Σάμπερτ υπήρξε σημαντικό κομμάτι των πρωταθλητών του 2016, Κλίβελαντ Καβαλίερς. Και για μεγάλο διάστημα αποτέλεσε μέρος άλλων ομάδων στην αναζήτηση ενός δακτυλιδιού. Πλέον, ο Σάμπερτ θα χορεύει στην 30ή έκδοση του Dancing with the Stars.

Το βιογραφικό του Ιμάν Σάμπερτ θα αλλάξει. Δίπλα από την τελευταία του ομάδα, τους Μπρούκλιν Νετς θα αναφέρει Dancing with the Stars! Ο 31χρονος γκαρντ, βετεράνος 10 ετών στο ΝΒΑ, θα διαγωνιστεί στην 30ή σεζόν του δημοφιλούς χορευτικού σόου!

Ο Σάμπερτ, μέλος των Κλίβελαντ Καβαλίερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο πρωτάθλημα του 2016, έχει κυκλοφορήσει τραγούδια ραπ, ενώ είναι βέβαιο ότι θα λάβει τις συμβουλές της συζύγου του, Τεγιάνα Τέιλορ, τραγουδίστριας, στιχουργού και χορεύτριας.

Η καριέρα του Σάμπερτ στο ΝΒΑ περιλαμβάνει ομάδες όπως οι Νιου Γιορκ Νικς, οι Σακραμέντο Κινγκς, οι Χιούστον Ρόκετς και οι Μπρούκλιν Νετς (εκτός από τους Καβαλίερς). Πέρσι στο Μπρούκλιν μέτρησε μόλις δύο συμμετοχές.

Έμεινε ελεύθερος και ακόμη δεν έχει βρει ομάδα.

BREAKING: Iman Shumpert will be a contestant on Season 30 of ‘Dancing With The Stars.’



Other than the ‘Running Man,’ with Kyrie Irving in his Cleveland days, Shump doesn’t have much experience 😂



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/r5b1cpTrGG