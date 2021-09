Σέντρικ Σεμπάλος: Στην εντατική εδώ και 10 μέρες με covid-19 (pic)

O Σέντρικ Σεμπάλος, άλλοτε μέλος των Λος Άντζελες Λέικερς και των Φίνιξ Σανς, ανέβασε μία φωτογραφία, εξηγώντας ότι βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ και 10 μέρες, λόγω covid-19.

Κραυγή απόγνωσης. Και αγωνίας. Ο Σέντρικ Σεμπάλος, All Star το 1995 και νικητής στο διαγωνισμό των καρφωμάτων το 1992 με το περίφημο κάρφωμα χωρίς να βλέπει, βρίσκεται εδώ και 10 μέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με covid-19!

«Ο κορονοϊός με διαλύει, ζητάω από την οικογένειά μου, τους φίλους μου, να προσευχηθούν για εμένα και να μου ευχηθούν καλή ανάρρωση», έγραψε ο Σεμπάλος στους λογαριασμούς του στα social media. Και πρόσθεσε, στο φινάλε, κάτι που μοιάζει με αποχαιρετιστήριο μήνυμα: «Αν έχω κάνει κάτι σε κάποιον στο παρελθόν, σας ζητάω συγνώμη».

O Σέντρικ Σεμπάλος αγωνίστηκε στο ΝΒΑ για 11 σεζόν. Φορώντας τις φανέλες των Φίνιξ Σανς, Λος Άντζελες Λέικερς, Ντάλας Μάβερικς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Μαϊάμι Χιτ. Με τους Σανς, το 2012 αγωνίστηκε στους τελικούς απέναντι στους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν.

On my 10th day in ICU, COVID-19 is officially kicking my but, I am asking ALL family, friends , prayer warriors healers for your prayers and well wish for my recovery.

If I have done and anything to you in the past , allow me to publicly apologize.

My fight is not done…..

Thx pic.twitter.com/r9QZBpfmEI