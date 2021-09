Μπάρκλεϊ: «Η Klutch Sports εκφοβίζει τους πάντες στο ΝΒΑ» (pic)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ εξέθεσε ένα από τα προβλήματα του ΝΒΑ μέσα σε λίγες λέξεις. Μίλησε για τον εκφοβισμό που κάνει η εταιρία Klutch Sports, με πελάτες όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Άντονι Ντέιβις, σε ολόκληρη τη Λίγκα.

Το πρόβλημα είναι απλό. Και κατανοητό. Αλλά δεν παύει να είναι πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι παίκτες απαιτούν από τις ομάδες τους την ελευθερία τους. Και το ΝΒΑ προσπαθεί να διαπιστώσει την κατάληξη. Ο τελευταίος που... ζήτησε ανταλλαγή είναι ο Μπεν Σίμονς.

Ένας απ' τους προηγούμενους ήταν ο Άντονι Ντέιβις. Κοινός παρονομαστής τους, η εταιρία που έχει τα δικαιώματά τους, η Klutch Sports. Σε αυτή ανήκει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Άντονι Έντουαρντς, ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο Μοντρέζλ Χάρελ...

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ αναφέρθηκε στο ζήτημα. Και ήταν ξεκάθαρος. Χαρακτήρισε την εταιρία ως «νταήδες» που κάνουν ό,τι θέλουν και προκαλούν πρόβλημα στο ΝΒΑ. «Εκφοβίζουν τη Λίγκα. Μία ομάδα ή η Λίγκα πρέπει να αντισταθεί. "Μισό λεπτό, έχω πληρωμένο τον παίκτη, δεν μπορείς να με εκφοβίζεις να τον ανταλλάξω και να λαμβάνω... σκουπίδια στη θέση του», ήταν τα λόγια του Μπάρκλεϊ.

Το πρόβλημα αφορά κυρίως τις λεγόμενες μικρές ομάδες. Οι Πέλικανς δεν μπορούσαν να κρατήσουν παραπάνω τον Άντονι Ντέιβις. Το ίδιο φοβούνται ότι μπορεί να συμβεί με τον Ζάιον Ουίλιαμσον. Ενώ η Μινεσότα ήδη αναζητεί τον τρόπο για να διατηρήσει στο ρόστερ της και τα επόμενα χρόνια, το περσινό Νο1 του Draft, Άντονι Έντουαρντς.

Charles Barkley believes the Klutch Sports group, whose clients include LeBron James and Anthony Davis, are the reason for the imbalance in the NBA.



Did Chuck get this right? 🤔 pic.twitter.com/zFN1AAUqDF