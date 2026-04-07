«Καμπάνα» της Μπέτις στον Μπακαμπού για την αργοπορημένη άφιξη του από το Κονγκό

Ο πρόεδρος της Μπέτις, Άνχελ Χάρο, γνωστοποίησε πως θα τιμωρήσει τον Σεντρίκ Μπακαμπού, εξαιτίας της αργοπορημένης αφιξης του, μετά το διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες.

Ο Σεντρίκ Μπακάμπου προσγειώθηκε στη Σεβίλλη το βράδυ της Δευτέρας (06/04), τέσσερις ημέρες αργότερα από το προγραμματισμένο. Ο Κονγκολέζος επιθετικός αγωνίστηκε την περασμένη εβδομάδα στα πλέι-οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στα οποία η εθνική ομάδα της χώρας του εξασφάλισε την πρόκρισή της στην τελική φάση της διοργάνωσης του επόμενου καλοκαιριού.

Όμως ο πρώην άσος του Ολυμπιακού δεν επέστρεψε στην Ισπανία μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, αλλά μαζί με την υπόλοιπη αποστολή του Κονγκό, ταξίδεψε στην πατρίδα του για να γιορτάσει αυτό το ιστορικό ορόσημο, καθώς ήταν η πρώτη πρόκριση σε ομίλους Μουντιάλ μετά από 52 ολόκληρα χρόνια.

Αυτό το περιστατικό πάντως ώθησε συλλόγους όπως η Μπέτις, η Εσπανιόλ και η Έλτσε, οι οποίες έχουν Κονγκολέζους διεθνείς στις ομάδες τους, να υποβάλουν από κοινού καταγγελία στη La Liga. Στόχος τους ήταν η ισπανική λίγκα να προωθήσει την καταγγελία στην Βασιλική Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και από εκεί στη FIFA, για να αποτρέψει την επανάληψη αυτού του περιστατικού.

Επιπλέον, οι «βερδιμπλάνκος» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά και να διεκδικήσουν αποζημίωση για την καθυστερημένη επιστροφή του παίκτη, ο οποίος δεν έχασε μόνο τον αγώνα πρωταθλήματος του Σαββάτου (04/04) εναντίον της Εσπανιόλ, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμος και για τον αυριανό αγώνα του Europa League κόντρα στη Μπράγκα, καθώς έμεινε εκτός αποστολής.

Ο πρόεδρος του συλλόγου από τη Σεβίλλη, Άνχελ Χάρο, σε σημερινές του δηλώσεις (07/04) ήταν σαφής σχετικά με το τι συνέβη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ο σύλλογος θα εφαρμόσει τον εσωτερικό του Πειθαρχικό Κώδικα στον παίκτη.

«Δεν μπόρεσα να μιλήσω μαζί τους. Γνωρίζω ότι υπήρξε κάποια επικοινωνία μέσω WhatsApp, αλλά δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με την κατάσταση από την άποψη της Ομοσπονδίας του Κονγκό , ούτε από την άποψη του παίκτη. Οι ομάδες συνεργάζονται με τις ομοσπονδίες και είναι σημαντικό να εκπροσωπείς τη χώρα σου, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη σοβαρότητα».

«Η Ομοσπονδία του Κονγκό μας έστειλε ένα email με το οποίο έθεσε τον παίκτη υπό κράτηση από την 3η έως την 5η Απριλίου. Είπαμε ότι δεν συμφωνούμε και τώρα το νομικό τμήμα θα δει τι ισχυρισμούς μπορούμε να κάνουμε. Όσον αφορά τον παίκτη, έχουμε έναν Πειθαρχικό Κώδικα που υπογράφουν οι παίκτες και αυτός θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί».

Ο ισχυρός άνδρας της Μπέτις, ερωτηθείς για τις επιπτώσεις αυτής της πειθαρχικής δράσης εναντίον του παίκτη, πρόσθεσε: «Τίποτα που θα μας βλάψει, αλλά υπάρχουν πειθαρχικοί κανονισμοί που πρέπει να υπογραφούν. Όπως υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχουν και υποχρεώσεις. Σέβομαι όλες τις χώρες, αλλά για μένα, η χώρα μου είναι η Μπέτις και πρέπει να την εκπροσωπώ. Δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω το διάλειμμα των διεθνών αγώνων της FIFA».

April 7, 2026

Ο Μπακάμπου βρίσκεται στους τελευταίους μήνες του ως παίκτης της Μπέτις, καθώς το συμβόλαιό του λήγει στις 30 Ιουνίου και δεν θα ανανεωθεί, ενώ η παραπάνω κατάσταση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον χρόνο συμμετοχής του στο υπόλοιπο της σεζόν τόσο στη La Liga όσο και στο Europa League .