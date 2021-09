Σαν Αντόνιο Σπερς: Κράτησαν τον Μπέιτς-Ντιόπ με νέο διετές συμβόλαιο

Ο Κεϊτά Μπέιτς-Ντιοπ θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Σπερς, καθώς υπάρχει συμφωνία για νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο από το Σαν Αντόνιο.

Ο 25χρονος φόργουορντ (2.03μ.) ανήκε από πέρσι στους Σπερς με two-way συμβόλαιο, πραγματοποιώντας συνολικά 30 εμφανίσεις στην κανονική περίοδο με 2.6 πόντους και 1.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά κάτι λιγότερο από 9 λεπτά δράσης.

Σύμφωνα με το ESPN, ο Καλιφορνέζος παίκτης θα συνεχίσει να αποτελεί μέλος της ομάδας του κόουτς Γκρεγκ Πόποβιτς, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκεια δύο ετών.

Ο Μπέιτς-Ντιόπ αγωνιζόταν παλαιότερα στους Τίμπεργουλβς και τους Νάγκετς και προετοιμάζεται πλέον για την τέταρτη σεζόν του στην λίγκα.

Forward Keita Bates-Diop is returning to San Antonio on a new two-year contract, sources tell ESPN. He was on a two-way deal with the Spurs last season.