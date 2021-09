Μπέιλες: «Ο Λέοναρντ είναι ό,τι πιο κοντινό στον Τζόρνταν»! (vid)

O Σκιπ Μπέιλες, ο δημοσιογράφος του FOX Sports κι ενδεχομένως ο διασημότερος hater του ΛεΜπρόν Τζέιμς εξήγησε πως ο Καουάι Λέοναρντ είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε δει στον Μάικλ Τζόρνταν!

Ο Λέοναρντ είναι... ρομπότ και ταυτόχρονα, ένας από τους πιο παρεξηγημένους σούπερ σταρ του ΝΒΑ σήμερα. Το προηγούμενο διάστημα υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του με τους Κλίπερς για τέσσερα χρόνια και 176 εκατομμύρια δολάρια, την ώρα που ο Στίβεν Έι Σμιθ τον χαρακτήριζε αναξιόπιστο, αμφιβάλλοντας για το αν ο Klaw αξίζει πολυετές συμβόλαιο.

Από την πλευρά του, ο Σκιπ Μπέιλες αναφέρθηκε στον Λέοναρντ και δεν δίστασε να τον βάλει στην εξίσωση με τον Τζόρνταν με αφορμή μια παλαιότερο κριτική του Κάιλ Λάουρι στον πρώην συμπαίκτη του στους Ράπτορς: «Δεν μπορώ να καταλάβω την κριτική του Λάουρι. Κέρδισαν το πρωτάθλημα το 2019 και ο Λέοναρντ είχε 29-10-4 στους NBA Finals. Καλύτερα να δίνεις την μπάλα στον Καουάι και να τον αφήσεις να κάνει το παιχνίδι του! Ο Καουάι είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε δει στον Τζόρνταν. Στο τζαμπ σουτ είναι καλύτερος ακόμα και από ό,τι ήταν ο Κόμπι»!

Kawhi is the closest thing to Jordan we've had since Jordan. As a jump shooter, he's even better than Kobe was at that. @undisputed. 9:30 AM-Noon ET. FS1. https://t.co/0exveHnntw