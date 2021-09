ΝΒΑ: Υπογράφει στους Μπουλς ο Ματ Τόμας (vid)

Ο Ματ Τόμας, ο οποίος ήλθε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό το προηγούμενο διάστημα, θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ με τους Σικάγο Μπουλς.

Μετά το πέρασμά του από τους Ράπτορς (2019-21) και τους Τζαζ (2021), ο Ματ Τόμας θα παίξει στους Σικάγο Μπουλς.

Από τη στιγμή που «κόπηκε» από τη Γιούτα, ο 27χρονος περιφερειακός έθεσε ως προτεραιότητα να συνεχίσει στο ΝΒΑ ενώ στο μεσοδιάστημα, ο Ολυμπιακός εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την περίπτωσή του.

Ο Τόμας έχει αγωνιστεί επίσης στην Ομπραδόιρο και τη Βαλένθια με την οποία κατέκτησε το EuroCup το 2019. Σε 86 αγώνες regular season, έχει σημειώσει 4 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ μ.ό.



According to the latest NBA transactions, the Chicago Bulls have signed guard Matt Thomas.



Thomas is from Illinois and played last season with the Utah Jazz and the Toronto Raptors.