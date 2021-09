Μπρούκλιν Νετς: Κλείνουν τον Πολ Μίλσαπ

Ο 36χρονος φόργουορντ Πολ Μίλσαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μπρούκλιν Νετς, όπως μεταδίδει το The Athletic.

Αρκετές ομάδες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη εξέφρασαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του 36χρονου ψηλού τις τελευταίες εβδομάδες, παρ' όλα αυτά οι Νετς φαίνεται πως είναι αυτοί που κερδίζουν τελικά την... κούρσα για την υπογραφή του έμπειρου free agent.

Ο βετεράνος φόργουορντ αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο Μπρούκλιν, έπειτα από μια σεζόν με 65 συμμετοχές και 9 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ κατά μέσο όρο με τους Ντένβερ Νάγκετς, στους οποίους βρισκόταν από το 2017.

Ο Μίλσαπ αγωνίζεται αδιάκοπα στο ΝΒΑ από το 2006, όταν κι υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, σε ηλικία 21 ετών, με τους Γιούτα Τζαζ.

Πλέον, προετοιμάζεται για την 16η σεζόν του στην λίγκα, με τους Νετς να γίνονται η τέταρτη διαφορετική ομάδα της καριέρας του. Για την ώρα, πάντως, δεν έχουν βγει προς τα έξω περαιτέρω πληροφορίες του deal μεταξύ των δύο πλευρών.

