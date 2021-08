Ρόντμαν: Το ταξίδι... ξεκούρασης στο Λας Βέγκας θα γίνει ταινία (pic & vid)

Το περίφημο ταξίδι του Ντένις Ρόντμαν στο Λας Βέγκας κατά τη διάρκεια της σεζόν 1997-98 θα γίνει ταινία.

Το 3o επεισόδιο του διάσημου ντοκιμαντέρ «Last Dance» ήταν αφιερωμένο σε μεγάλο βαθμό στον φοβερό και τρομερό Ντένις Ρόντμαν και περιελάμβανε πολλές αποκαλύψεις. Μία από αυτές ήταν και η άδεια που είχε ζητήσει από τον Φιλ Τζάκσον κατά τη διάρκεια της σεζόν 1997-98 για να ξεκουραστεί.

Όμως ο κορυφαίος ριμπάουντερ δεν εμφανίστηκε στην προπόνηση ύστερα από 48 ώρες, κάτι που ανάγκασε τον Μάικλ Τζόρνταν να πάει στο Λας Βέγκας και να τον φέρει πίσω.

«Όταν ο Ντένις θέλει να πει κάτι ήξερα ότι δεν ήθελα να το ακούσω με τίποτα. Οπότε γυρίζει και μου λέει: 'Θέλω διακοπές'. Κοιτάζω τον Φιλ και μου λέει: 'Θέλει διακοπές. Θέλει λίγο χρόνο να ξεκουραστεί'. Και απαντάω: 'Φιλ, κοίτα να δεις κάτι. Αν κάποιος θέλει γαμ....ες διακοπές, τότε θέλω και εγώ.' Αμέσως κοιτάξαμε τον Ντένις και τον ρωτήσαμε: 'Τι θα κάνεις τελικά;' και μας είπε: 'Θέλω να πάω στο Λας Βέγκας'.

Αμέσως είπα στον Τζάκσον 'Φιλ αν του δώσεις διακοπές δεν πρόκειται να τον ξαναδείς' και εκείνη τη στιγμή τον ρώτησε: 'Ντένις, μπορούν οι διακοπές σου να είναι για 48 ώρες;' και είπε: 'Δεν έχω άλλη επιλογή. Θα πάρω ό,τι μου δώσετε. 48 ώρες λοιπόν; 48 ώρες!' και εγώ επέμενα: 'Δεν πρόκειται να δεις αυτόν τον τύπο και πάλι πίσω σε 48 ώρες.' Αμέσως έφυγε από την προπόνηση, πήγε στο αεροδρόμιο και ούτε τον είδαμε και ούτε τον ακούσαμε για 48 ώρες. Δεν επέστρεψε όπως είχε πει. Έπρεπε να τον σηκώσουμε από το κρεβάτι για να έρθει», ήταν τα λόγια του Air, ενώ από την πλευρά της η πρώην σύζυγος του Ρόντμαν, Κάρμεν Ηλέκτρα: «Ακούσαμε να χτυπάει η πόρτα. Ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν. Και αμέσως κρύφτηκα! Δεν ήθελα να με δει έτσι όπως ήμουν. Οπότε κρύφτηκα τυλιγμένη με το σεντόνι πίσω από τον καναπέ. Και τον άκουσα να λέει: 'Έλα έχουμε προπόνηση'».

Η περιπέτεια του Ντένις στο Λας Βέγκας θα γίνει ταινία με τίτλο «48 Hours in Vegas» και θα εξιστορεί όσα έγιναν σε μια σεζόν που οι Μπουλς πήραν πρωτάθλημα, κάνοντας το 2ο three-peat.

