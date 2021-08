Ντομινίκ Ουίλκινς: Καρφώνει για... πλάκα και στα 61 του (vid)

Ο τεράστιος Ντομινίκ Ουίλκινς απέδειξε πως δεν ξεχνιέται η... τέχνη του καρφώματος.

Μπορεί πλέον να έχει πατήσει τα 61 του χρόνια, αλλά ο Ντομινίκ Ουίλκινς συνεχίζει να δείχνει γιατί κάποτε θεωρούνταν ένας από τους κορυφαίους dunkers στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και θρύλος των Χοκς δοκίμασε την τύχη του στα καρφώματα, τελειώνοντας εντυπωσιακά τη φάση με το ένα χέρι. Άλλωστε δεν του είχαν κολλήσει τυχαία το παρατσούκλι «Human Highlight Film» για τον τρόπο που ψυχαγωγούσε τον κόσμο με τα καρφώματα του.

Δεν ξεχνιέται η... τέχνη του καρφώματος για τον Ντομινίκ

At 61 years old, The Human Highlight Film has still got it 💪



(via @DWilkins21) pic.twitter.com/VVekBOBdVS