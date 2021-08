Χόρι: Δέχεται απειλές για τη ζωή του επειδή είπε πως ο Ολάζουον είναι καλύτερος του Ντάνκαν (pic)

Ο Ρόμπερτ Χόρι έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση επειδή είπε πως ο Χακίμ Ολάζουον είναι καλύτερος από τον Τιμ Ντάνκαν.

Απειλές για τη ζωή του από αγνώστους δέχεται ο Ρόμπερτ Χόρι. Ο πρωταθλητής με Λέικερς, Ρόκετς και Σπερς είχε κληθεί να συγκρίνει τους Χακίμ Ολάζουον και Τιμ Ντάνκαν με τους οποίους υπήρξε συμπαίκτης.

Ο Big Shot Rob ανέφερε πως Hakeem «Τhe Dream» είναι καλύτερος από τον θρύλο των Σπερς, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να τον παίρνουν τηλέφωνο και να τον απειλούν όπως εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος. Την υπόθεση αυτή έχει αναλάβει η Αστυνομία, με τον Χόρι να έχει μπλέξει επειδή απλά είπε την άποψη του και πήρε θέση στο δίλημμα.

O Xόρι πάντα έβρισκε τον τρόπο να φτάσει στο πρωτάθλημα, μετρώντας 7 δαχτυλίδια. Ήξερε να... μιλάει στα κρίσιμα, όντας ένας από τους πιο clutch παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ.

Robert Horry says he received death threats from Spurs fans after saying Hakeem Olajuwon was a better player than Tim Duncan



(Via Road Trippin | h/t @KENS5 ) pic.twitter.com/UOGq4VrJen