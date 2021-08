Καβς: Πήραν Μάρκανεν για 67 εκατ. δολάρια (pic)

Ο Λάουρι Μάρκανεν θα συνεχίσει την καριέρα του στους Καβς, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο.

Ήταν ένα από τα πιο... hot ονόματα που κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην αγορά, όμως πλέον βρήκε την ομάδα του ο Φινλανδός. Ο Λάουρι Μάρκανεν θα βρίσκεται τη νέα σεζόν στους Καβς, με τους οποίους υπέγραψε τετρατές συμβόλαιο 67 εκατ. δολαρίων.

Η κίνηση αυτή έγινε μέσω sign and trade, καθώς συμπεριλήφθηκαν και άλλες δύο ομάδες στο deal. Ο Λάρι Νανς θα μετακομίσει στους Μπλέιζερς και ο Ντέρικ Τζόουνς στο Σικάγο.

Οι Μπουλς αφήνουν το project Mάρκανεν και φέτος έχουν μεγάλες βλέψεις με την τετράδα Μπολ-ΛαΒίν-ΝτεΡόζαν-Βούτσεβιτς να δεσπόζει.

Από την άλλη οι Καβς συνεχίζουν να εμπιστεύονται νέους και ταλαντούχους παίκτες, αφού στην ομάδα υπάρχουν και οι Σέξτον, Μόμπλεϊ, Οκόρο, Άλεν και Γκάρλαντ.

