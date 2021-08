Ο Ντέβιν Μπούκερ κάνει διακοπές στην Ιταλία μαζί με την Κένταλ Τζένερ (pics)

Ο Ντέβιν Μπούκερ απολαμβάνει τις θερινές διακοπές του στην Ιταλία μαζί με την σύντροφο του, Κένταλ Τζένερ.

Το ζευγάρι περνά στιγμές χαλάρωσης στη γειτονική χώρα, όπως αναφέρει το TZM Sports, απολαμβάνοντας το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών του στην Ιταλία.

Ο 25χρονος σούτινγκ γκαρντ των Φοίνξ Σανς ξεκουράζεται, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους πρόφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο φιναλίστ των περσινών τελικών του ΝΒΑ, έπειτα από μια μακρά πορεία στα playoffs της περασμένης περιόδου με τους Σανς, παίρνει τις... απαραίτητες ανάσες του, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας σεζόν, έχοντας μαζί του το 26χρονο μοντέλο.

Kendall Jenner with her boyfriend Devin Booker and friends in Puerto Cervo, Italy (08/19/21) pic.twitter.com/uSSN0stJnT