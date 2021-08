ΝΒΑ: Επιστρέφει τον Νοέμβριο ο Ολαντίπο (pic)

Ο Βίκτορ Ολαντίπο θα παίξει μπάσκετ την επόμενη σεζόν, με την επιστροφή του στους Μαϊάμι Χιτ να υπολογίζεται τον Νοέμβριο.

O Βίκτορ Ολαντίπο αποκτήθηκε, μέσω ανταλλαγής, από τους Μαϊάμι Χιτ, αλλά τα προβλήματα τραυματισμών του επέτρεψαν να αγωνιστεί σε μόλις 4 αγώνες!

Αυτό δεν εμπόδισε την ομάδα του Έρικ Σπόλστρα να κρατήσει, για μία ακόμη σεζόν, τον άλλοτε γκαρντ των Ιντιάνα Πέισερς.

Ο29χρονος γκαρντ υποβλήθηκε σε επέμβαση για να διορθώσει το σχίσιμο που είχε στον τετρακέφαλο, με τον γιατρό που έκανε την επέμβαση να δηλώνει πως η ζημιά ήταν τελικά μικρότερη, αλλά παράλληλα δήλωσε την έκπληξη του για το πως άντεξε ο Ολαντίπο να αγωνιστεί με τέτοιο τραυματισμό.

Η επιστροφή του υπολογίζεται τον Νοέμβριο, με την κανονική περίοδο να ξεκινάει στις 19 Οκτωβρίου.

