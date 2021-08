ΝΒΑ: Συνεχίζει στους Χιτ ο Ολαντίπο (pic & vid)

Ο Βίκτορ Ολαντίπο συμφώνησε να συνεχίσει στους Μαϊάμι Χιτ για ακόμα έναν χρόνο, σημαδεύοντας πλέον στη free agency του 2022 όταν θα έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

Ο 29χρονος σούτινγκ γκαρντ υποβλήθηκε σε επέμβαση για ρήξη στον δεξιό τετρακέφαλο τον περασμένο Μάιο και θα χρειαστεί ακόμα κάποιους μήνες για να επανέλθει. Σύμφωνα, λοιπόν με τον Shams Charania, ο Ολαντίπο θα παραμείνει στους Χιτ για ακόμα έναν χρόνο, αποβλέποντας σε ένα μεγάλο συμβόλαιο στην επόμενη free agency.

Την περσινή σεζόν έπαιξε σε Πέισερς, Ρόκετς και Χιτ. Συνολικά ο δύο φορές All Star έχει στην καριέρα του 17.5 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1.6 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 454 αγώνες στη regular season ωστόσο την τελευταία τριετία έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς.

