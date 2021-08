Λέικερς: Ο Μάικ Τζέιμς ανάμεσα στις λύσεις για την περιφέρεια (pic)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναζητούν να προσθέσουν βάθος στο ρόστερ τους. Και ανάμεσα στις λύσεις που εξετάζουν είναι και ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Μπρούκλιν Νετς και έκανε προπονήσεις με τους Λέικερς. Οι πρωταθλητές του 2020 κοιτούν και τους Αϊζέια Τόμας και Ντάρεν Κόλισον.

Το ρόστερ των Λος Άντζελες Λέικερς διαθέτει 12 εγγυημένα συμβόλαια. Με τους πρωταθλητές του 2020 να αναζητούν λύσεις για να καλύψουν τουλάχιστον άλλες δύο θέσεις και να προσθέσουν βάθος στις επιλογές του Φρανκ Βόγκελ.

Μία από τις λύσεις που εξετάζουν είναι και ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος την τελευταία σεζόν φόρεσε τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς και ήδη έκανε προπονήσεις με τους Λέικερς. Παράλληλα, οι Λέικερς συζητάνε και με τον Αϊζέια Τόμας, όπως και με τον Ντάρεν Κόλισον, ο οποίος αποσύρθηκε το 2019, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο της επιστροφής.

Ο Τόμας, που ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό στο ισχίο και έχει μετρήσει 65 συμμετοχές τα τρία τελευταία χρόνια, έκανε προπονήσεις μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Σύμφωνα με το Yahoo! Sports η απόφαση των Λέικερς δεν πρόκειται να είναι άμεση.

Yahoo Sources: Los Angeles Lakers are in search of depth and have worked out Isaiah Thomas, Darren Collison and Mike James for potential roster spot with Thomas just concluding working out personally with LeBron James and Russell Westbrook. https://t.co/4QjSft01LI