Πάτρικ Μπέβερλι: Απ' το «τα επόμενα 5 χρόνια είναι δικά μου», στους... Γκρίζλις! (vid)

Ο Πάτρικ Μπέβερλι έχει μεγάλο στόμα. Για ένα, μικρό, διάστημα, κατάφερνε να το υποστηρίξει με τις πράξεις του. Όταν οι Κλίπερς αποκτούσαν τους Πολ Τζορτζ και Καουάι Λέοναρντ, ο Μπέβερλι είχε βιαστεί να απονείμει το πρωτάθλημα στους Κλιπερς.

Δύο χρόνια μετά την έλευση των Λέοναρντ και Τζορτζ, οι Λος Άντζελες Κλίπερς ακόμη ψάχνονται. Η νέα σεζόν αναμένεται περίεργη, αφού ο τραυματισμός που έχει υποστεί ο Καουάι Λέοναρντ αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο διάστημα.

Και οι Κλίπερς έπρεπε να αντιδράσουν. «Θυσιάζοντας» ένα ακόμη μέλος του ρόστερ που κόμπαζε ότι το πρωτάθλημα θα έλθει στο Λος Άντζελες, αλλά για λογαριασμό των Κλίπερς.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι, αγαπημένος παίκτης του κόσμου και μάλλον μισητός στην πλευρά των παικτών και ιδιαίτερα των προσωπικών αντιπάλων του, βρέθηκε - μέσω ανταλλαγής - στους Μέμφις Γκρίζλις. Με τις πιθανότητες για την παραμονή του να είναι μικρές.

Μόνο που ο Μπέβερλι αποχωρεί από τους Κλίπερς, μετά από τέσσερις σεζόν, έχοντας αφήσει μία παρακαταθήκη... μεγάλων δηλώσεων. Πριν από δύο χρόνια, στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ο Μπέβερλι αποφάσισε - μετά τη νίκη των Κλιπς - να τα... χώσει στον Στεφ Κάρι.

«Eίχες πέντε χρόνια δικά σου. Τα επόμενα πέντε είναι δικά μου», του είχε πει. Ενώ απομένουν άλλα τρία έτη, ο 33χρονος Μπέβερλι θα συνεχίσει να αναζητεί το μεγαλείο.

Όπως είχε κάνει όταν ανακοινώθηκε η απόκτηση των Πολ Τζορτζ και Καουάι Λέοναρντ. «Μόλις κέρδισα το πρωτάθλημα», ήταν ένα από τα σχόλιά του. με το βίντεο των πανηγυρισμών, μαζί με τον Λου Ουίλιαμς να μένει στην ιστορία.

Πλέον, κανείς τους δεν είναι μέλος των Κλίπερς.

Bev and Lou Will when the Kawhi/PG news dropped 🤐



(via @patbev21) pic.twitter.com/Kp5cSBSOhP