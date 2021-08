Λέοναρντ: Ανανέωσε για 176.3 εκατ. δολάρια στους Κλίπερς (pic)

Oι Κλίπερς ανανέωσαν τον Καουάι Λέοναρντ για 176.3 εκατ. δολάρια.

Θα συνεχίζει να αγωνίζεται με τη φανέλα των Κλίπερς ο Καουάι Λέοναρντ. Η ομάδα του Λος Άντζελες ανακοίνωσε τη συμφωνία των δύο πλευρών και έτσι ο Klaw θα καρπωθεί 176.3 εκατ. δολάρια για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Οι Κλίπερς έκαναν τη σημαντικότερη κίνηση τους με σκοπό να παλέψουν και στο μέλλον για αυτό που δεν έχουν καταφέρει να πάρουν ποτέ, το πολυπόθητο πρωτάθλημα. Τη σεζόν που πέρασε αποκλείστηκαν από τους Σανς στους τελικούς Δύσης, αφήνοντας έκτος τους Μάβερικς και τους Τζαζ.

Μέχρι στιγμής ο Καουάι έχει πάρει δύο πρωταθλήματα, το 2014 με τους Σπερς και το 2019 με τους Ράπτορς με ισάριθμα βραβεία MVP τελικών.

Continuing our journey together.



We have officially re-signed @kawhileonard. pic.twitter.com/cqjChAR0ZT