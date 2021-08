Μπολ: «Ήρθα Σικάγο γιατί ήθελα να είμαι κάπου που με εκτιμούν» (pic)

Ο Λόνζο Μπολ εξήγησε τον λόγο που επέλεξε τους Μπουλς.

Οι Μπουλς έχουν υψηλές βλέψεις για τη νέα σεζόν και με τις νέες κινήσεις του ψάχνουν τη... χαμένη λάμψη τους. Το Σικάγο πρόσθεσε στο δυναμικό του τους Λόνζο Μπολ, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και Άλεξ Καρούσο, ενώ στην ομάδα υπάρχουν οι ΛαΒίν και Βούτσεβιτς.

Ο Λόνζο στάθηκε στη μετακόμιση του στο Σικάγο, εξηγώντας τον λόγο που πήρε την απόφαση να γίνει... ταύρος. «Ήθελα να πάω κάπου που θα με εκτιμούν και θα μπορώ να παίξω το παιχνίδι μου. Το Σικάγο ήταν το τέλειο μέρος για αυτό», ανέφερε ο πρώην γκαρντ των Πέλικανς.

Lonzo is ready for his next chapter 💪 pic.twitter.com/6bmezcLi3g