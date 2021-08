Μιλγουόκι Μπακς: Βλέπουν... Καλαϊτζάκη οι Antetokounbros (pic & vid)

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο βρίσκονται στο Λας Βέγκας και παρακολουθούν δια ζώσης το ματς των Μιλγουόκι Μπακς στο Summer League.

«Γεύση» από Γιώργο Καλαϊτζάκη πήραν οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, με τον οποίο θα είναι συμπαίκτες από τη νέα σεζόν στο Μιλγουόκι.

Μαζί τους ήταν και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος -όπως είναι γνωστό- θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλλία και δη στην Βιλερμπάν.

Οι Μπακς αντιμετωπίζουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και το «παρών» στο ματς έδωσαν οι (τρεις από τους τέσσερις μιας και και ο Άλεξ έχει αργότερα το δικό του ματς στην αναμέτρηση Κινγκς-Γκρίζλις) Antetokounbros για να στηρίξουν το Μιλγουόκι και τον 22χρονο γκαρντ/φόργουορντ.

Νωρίτερα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε ανανεώσει και επίσημα το συμβόλαιό του με τους Μπακς.

The Antetokounbros are in the building supporting the @NBASummerLeague squad today!! pic.twitter.com/R7wSJdIbr5