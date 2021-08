Σίμονς: Θέλει ανταλλαγή σε Λέικερς, Κλίπερς ή Ουόριορς (pic)

Ο Μπεν Σίμονς δείχνει την προτίμηση του σε Λέικερς, Κλίπερς και Ουόριορς για να συνεχίσει την καριέρα του.

Εδώ και πολύ καιρό υπάρχουν φήμες πως ο Μπεν Σίμονς δεν θα βρίσκεται στους Σίξερς τη νέα σεζόν, με την ομάδα να έχει αποφασίσει να τον ανταλλάξει. Δημοσιεύματα των ΗΠΑ αναφέρουν πως ο Αυστραλός γκαρντ είναι ανοιχτός στο να συνεχίσει την καριέρα του σε τρεις συγκεκριμένες ομάδες. Ο Σίμονς έχει βάλει προτεραιότητες και το ιδανικό για εκείνον θα ήταν να καταλήξει σε έναν εκ των Λέικερς, Κλίπερς ή Ουόριορς.

Ο Μπεν που θα πρέπει να φτιάξει οπωσδήποτε το σουτ του για να γίνει πιο απειλητικός στα μελλοντικά playoffs, ψάχνει τρόπο να πάει σε μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα.

Τη σεζόν που πέρασε, μέτρησε 14.3 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 6.9 ασίστ μέσο όρο στη Φιλαδέλφεια.

