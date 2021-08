Σανς: Ενίσχυση στην περιφέρεια με Πέιτον (pic)

Oι Σανς γεμίζουν την περιφέρεια τους, αφού απέκτησαν τον Έλφριντ Πέιτον.

Για άλλη μια σεζόν οι Σανς θέλουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και αυτή τη φορά θέλουν να το πάρουν. Η τριάδα Πολ-Μπούκερ-Έιτον δεν... έσπασε και από τη στιγμή που το πέτυχαν, ψάχνουν τρόπους να βάλουν τα κατάλλήλα... κομμάτια γύρω τους.

Το Φοίνιξ ήρθε σε συμφωνία με τον Έλφριντ Πέιτον για συμβόλαιο ενός έτους, με τον παίκτη να έρχεται για να δώσει λύσεις στην περιφέρεια της ομάδας και να προσφέρει σημαντικές ανάσες στον CP3. Τη σεζόν που μας πέρασε, αγωνίστηκε στους Μάτζικ και μέτρησε 10.1 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ. Aπό τη σεζόν 2015-16 μέχρι σήμερα δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από τους 10 πόντους μέσο όρο.

