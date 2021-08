«Ο Κάρι στον επιθετικό τομέα μπαίνει στην... κουβέντα με Τζόρνταν» (vid)

O Στίβεν Σμιθ αποθέωσε τον Στεφ Κάρι και τον σύγκρινε με τον Μάικλ Τζόρνταν.

Είναι ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας και μπορεί να σκοράρει από παντού πάνω στο παρκέ ο Στεφ Κάρι.

Για τον σταρ των Ούοριορς μίλησε ο δημοσιογράφος Στίβεν Σμιθ, ο οποίος τόνισε πως επιθετικά είναι στην... εξίσωση με τον GOAT Μάικλ Τζόρνταν.

«Επιθετικά ο Κάρι είναι στην κουβέντα με τον Τζόρνταν. Δεν έχουμε ξαναδεί ένα τέτοιο φαινόμενο στο σουτ. Ποτέ. Δεν έχει την αλτικότητα και τα αεροπλανικά του Τζόρνταν και δεν μπορεί να τελείωσε φάσεις κοντά στο καλάθι όπως ο Μάικλ. Δεν υπάρχει όμως και παίκτης που να τον βλέπουμε και να λέμε ο Μάικλ δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Ο Τζόρνταν δεν μπορούσε να σουτάρει σαν τον Κάρι», ήταν τα λόγια του.

BUCKLE your seat belt for this one! pic.twitter.com/WoGUsJ58dH