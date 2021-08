Τορόντο Ράπτορς: Συνεχίζει ο Ουτζίρι, αναλαμβάνοντας καθήκοντα προέδρου (vid)

Οι Ράπτορς διατηρούν στον οργανισμό τους έναν παράγοντα ζωτικής σημασίας για την συνολική λειτουργία τους, αναβαθμίζοντας παράλληλα τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

Ο επικεφαλής των Ράπτορς, Μασάι Ουτζίρι, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον σύλλογο και πλέον... αναβαθμίζεται, αναλαμβάνοντας καθήκοντα προέδρου.

Ο Ουτζίρι θεωρείται ο «αρχιτέκτονας» της πρωταθληματικής ομάδας των Ράπτορς που το 2019 κατέκτησε τον τίτλο του ΝΒΑ, για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise.

Αξίζει να αναφέρουμε πως αρκετές ομάδες - όχι μόνο εντός NBA και μπάσκετ, αλλά γενικότερα αθλητικοί σύλλογοι - παρουσιάζονταν να έχουν κάνει «κρούση» στην πλευρά του Ουτζίρι κι ενώ το παλιό συμβόλαιο του με τους Καναδούς πλησίαζε προς την ολοκλήρωση του.

Εν τέλει, Νιγηριανοκαναδός παράγοντας θα συνεχίσει κανονικά στην ομάδα, απορρίπτοντας τις όποιες προτάσεις έφτασαν στα χέρια του τους προηγούμενους μήνες.

Ο 51χρονος executive, που έχει γεννηθεί στην Αγγλία, βρίσκεται στους Ράπτορς από το 2013, όταν αρχικά είχε προσληφθεί με αρμοδιότητες General Manager.

I've said it before, and I am saying it again.



We will win in Toronto.



- Masai pic.twitter.com/KJ64UwjZPo