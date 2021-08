Μιλγουόκι Μπακς: Ενίσχυση με Ρόντνεϊ Χουντ (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς ήρθαν σε συμφωνία με τον Ρόντνεϊ Χουντ, ο οποίος συμφώνησε με τους πρωταθλητές για έναν χρόνο!

Έναν αξιόπιστο σουτέρ πρόσθεσαν στο δυναμικό τους οι Μιλγουόκι Μπακς των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, καθώς έκαναν δικό τους, τον Ρόντνεϊ Χουντ!

O 29χρονος γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν σε Μπλέιζερς και Ράπτορς, καθώς τον Μάρτιο έγινε trade με τον Γκάρι Τρεντ προκειμένου να βρεθεί στους Μπλέιζερς ο Νόρμαν Πάουελ.

Ο Χουντ αγωνίστηκε σε 55 ματς τη σεζόν 2020-21 και είχε κατά μέσο όρο 4,5 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του μετράει 396 παιχνίδια με 11,3 πόντους και 37% στα τρίποντα.

