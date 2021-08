Τορόντο Ράπτορς: Επαναφέρουν στο NBA τον Σαμ Ντέκερ (vid)

Έπειτα από δύο σεζόν στην Γηραιά Ήπειρο, ο Σαμ Ντέκερ ετοιμάζεται να περάσει τον Ατλαντικό Ωκεανό για λογαριασμό των Τορόντο Ράπτορς.

Ο 27χρονος φόργουορντ υπογράφει στην ομάδα του Νικ Νερς κι επιστρέφει στο NBA έπειτα από δύο άκρως παραγωγικές χρονιές στην Ευρώπη. Τη σεζόν 19-20 είχε αγωνιστεί στην ρωσική Λοκομοτίβ Κουμπάν, ενώ πέρσι ενίσχυε τις προσπάθειες της Τουρκ Τέλεκομ στην Άγκυρα.

Ο Ντέκερ (2.03μ.) βρισκόταν στο ΝΒΑ από το 2015 έως το 2019, έχοντας 204 εμφανίσεις (5.5 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1.5 λεπτά μέσο όρο) στο βιογρασφικό του, με Χιούστον Ρόκετς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Κλίβελαντ Καβαλίερς και Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Τη νέα σεζόν θα βρεθεί στο ρόστερ των Τορόντο Ράπτορς, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι κι επιβεβαιώνουν οι εκπρόσωποι του αθλητή.

After two seasons overseas, F Sam Dekker is returning to the NBA on a deal with the Toronto Raptors, his agents Andy Shiffman and Mark Bartelstein of @PrioritySports tell ESPN.