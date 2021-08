Μάβερικς: Κράτησαν Μαριάνοβιτς-Χάρνταγουεϊ, πήραν Μπούλοκ

Oι Μάβερικς κινήθηκαν ζωηρά την πρώτη μέρα της free agency, αφού ανανέωσαν τους Μαριάνοβιτς και Χάρνταγουεϊ, ενώ πήραν και τον Ρέτζι Μπούλοκ.

Είχε δουλειά το front offic των Μάβερικς στην πρώτη μέρα της free agency. H oμάδα του Ντάλας κράτησε τόσο τον Τιμ Χάρνταγουεϊ όσο και τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, ενώ απέκτησε τον Ρέτζι Μπούλοκ.

Ο Μπούλοκ (έπαιζε στους Νικς τα τελευταία δύο χρόνια)θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο 30.5 εκατ. δολαρίων και θα δώσει λύσεις με το περιφερειακό σουτ του.

Ο Χάρνταγουεϊ συμφώνησε για τετραετές αξίας 72 εκατ. δολαρίων, ενώ τη σεζόν που πέρασε είχε 16.6 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ μέσο όρο.

Σχετικά με τον Σέρβο γίγαντα, θα μείνει στους Μάβερικς για άλλο έναν χρόνο, μετρώντας πέρυσι 4.7 πόντους και 3.9 ριμπάουντ την περασμένη σεζόν.

Free agent swingman Reggie Bullock has agreed to a three-year, $30.5 million deal with the Dallas Mavericks, his agent David Bauman of @ISEBasketball tells @TheAthletic @Stadium.