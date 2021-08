Φίνιξ Σανς: Δικός τους ο ΜακΓκί με μονοετές συμβόλαιο

Στο Φίνιξ μετακομίζει ο free agent ΤζαΒαλ ΜακΓκι που έφτασε σε συμφωνία για μονοετές συμβόλαιο με τους Σανς και θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Μόντι Ουίλιαμς.

Ο 33χρονος διεθνής σέντερ, των 809 εμφανίσεων στην καριέρα του στο NBA, έδωσε τα χέρια με τους Φίνιξ Σανς για συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο έμπειρος ψηλός (2.13μ.) μοίρασε την περσινή σεζόν ανάμεσα σε Καβαλίερς (33 εμφανίσεις, 8 πόντοι, 5.2 ριμπάουντ) και Νάγκετς (17 εμφανίσεις, 3.8 πόντοι, 4.2 ριμπάουντ).

Ακόμη μια αξιοσημείωτη κίνηση από την ομάδα του κόουτς Μόντι Ουίλιαμς, η οποία θυμίζουμε πως επέκτεινε τη συνεργασία της με τον σούπερ σταρ Κρις Πολ.

Free agent center JaVale McGee has reached an agreement with the Phoenix Suns on a one-year, $5 million deal, league sources tell @YahooSports.