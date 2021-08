Τάκερ: Άφησε τους Μπακς και πήγε Χιτ! (pic)

O Πι Τζέι Τάκερ αποχώρησε από τους Μπακς και θα συνεχίζει την καριέρα του στους Χιτ.

Έχασαν έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς του και... μάστορα στο corner-3 οι Μπακς. Ο Πι Τζέι Τάκερ άφησε τους Μπακς και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο 15 εκατ. δολαρίων με τους Χιτ, οι οποίοι απέκτησαν και τον Κάιλ Λάουρι, βάζοντας ψηλά τον πήχη.

Ο Τάκερ τη σεζόν που μας πέρασε κατέκτησε το πρωτάθλημα ως βασικός με τη φανέλα των ελαφιών, μετρώντας 3.7 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μέσο όρο.

Πάντως στους Μπακς έμεινε ο Μπόμπι Πόρτις, κάτι που έκανε χαρούμενο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

