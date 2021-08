Αντετοκούνμπο: Ξενύχτησε και... τρελάθηκε με την ανανέωση Πόρτις! (pic)

O Mπόμπι Πόρτις παρέμεινε στους Μπακς, κάτι που... τρέλανε τον ξενυχτισμένο Γιάννη Αντετοκούνμπο

Κράτησαν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια τους στον δρόμο για τον τίτλο οι Μπακς.

Ο Μπόμπι Πόρτις παρέμεινε στο Μιλγουόκι, αφού συμφώνησε για διετές συμβόλαιο 9 εκατ. δολαρίων. Αυτή η εξέλιξη δεν άφησε ασυγκίνητο τον MVP των τελικών, Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος ήταν ξύπνιος όταν έγινε γνωστή η είδηση και το πανηγύρισε με story στο instragram, αλλά και το σύνθημα «Μπόμπι, Μπόμπι, Μπόμπι» που φωνάζουν και οι φίλαθλοι των ελαφιών στο γήπεδο.

Ο Πόρτις ήταν κομβικός στις σειρές με τους Χοκς και τους Σανς, δίνοντας σημαντικές λύσεις στον Μάικ Μπουντενχόλζερ. Σπουδαίο ματς έκανε και στο Game 6 των τελικών, όπου οι Μπακς έφτασαν στον τίτλο. Βγάζει την τρέλα του κατά τη διάρκεια του ματς και βάζει... φωτιά στο Fiserv Forum χωρίς μεγάλη δυσκολία.

Bobby Portis has agreed to a two-year, $9M deal to return to the Bucks, per @ShamsCharania pic.twitter.com/ae8QN39vYX