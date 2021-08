Τόμας: «Ήμουν πιο κυριαρχικός από τον Τζόρνταν στα 80s» (vid)

Ο Αζάια Τόμας ρωτήθηκε για τις κόντρες του με τον Μάικλ Τζόρνταν και υποστήριξε ότι στην δική του εποχή, εκείνος ήταν πιο κυριαρχικός παίκτης σε σχέση με τον «Air».

Ο θρύλος του ΝΒΑ και των Ντιτρόιτ Πίστονς μιλώντας στο podcast «Club Shay Shay» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κόντρα του με τον Μάικλ Τζόρνταν.

Αν μη τι άλλο είναι γνωστό το «beef» μεταξύ των δύο σούπερ σταρ στην ιστορία του παγκοσμίου μπάσκετ, με τον Αζάια Τόμας να εξηγεί μεταξύ άλλων για ποιον λόγο ήταν πιο... κυριαρχικός από τον «Air» την δεκαετία του '80.

«Τότε κυριαρχούσα σε σχέση με εκείνον. Μέχρι το 1991 που έκανε την επέμβαση στον καρπό, δεν υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ Πίστονς και Μπουλς. Δεν έμπαινε καν στην κουβέντα. Τότε είχα αντιπάλους τους Λάρι Μπερντ, Μάτζικ Τζόνσον, Ντόκτορ Τζέι, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Εκείνοι ήταν οι τύποι στους οποίους συγκεντρωνόμουν εκείνη την εποχή» είπε ο Τόμας και συνέχισε:

«Ο Τζόρνταν κυριάρχησε σε διαφορετική εποχή. Αν τον βάλεις στην δική μας, έχασε πολλά τότε...»

We're counting down the Top 5 Best Moments of Season 1!



#5: @IsiahThomas proclaims himself more dominant than Michael Jordan head-to-head pic.twitter.com/bt5rKDzGPf