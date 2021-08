Ντόντσιτς: Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες οι συζητήσεις για max επέκταση 202 εκατομμυρίων δολαρίων

Το θέμα της πρόωρης επέκτασης του Λούκα Ντόντσιτς είναι το «φλέγον» ζήτημα στο Ντάλας και θα τεθεί γερά στο τραπέζι αμέσως μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν, οι Ντάλας Μάβερικς δεν θέλουν να ξεκινήσουν ακόμα τις συζητήσεις με τον Σλοβένο σούπερ σταρ και αυτό διότι δεν θέλουν να του αποσπάσουν την προσοχή στην προσπάθεια που κάνει προκειμένου να κατακτήσει ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Παρόλα αυτά η πρόταση φαίνεται να είναι έτοιμη. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οι Μαβς θα προσφέρουν νέο πενταετές συμβόλαιο στον Λούκα Ντόντσιτς με συνολικές αποδοχές που θα φτάνουν τα 202 εκατομμύρια δολάρια! Στο εν λόγω συμβόλαιο, στον τελευταίο χρόνο (σ.σ. δηλαδή για τη σεζόν 2026-27) αναμένεται να υπάρχει οψιόν για τον παίκτη.

Το συμβόλαιο που βρίσκεται σε ισχύ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2022, με τον Ντόντσιτς να έχει να λάβει 10,1 εκατομμύρια δολάρια τη νέα σεζόν. Αν και εφόσον συμφωνήσει στην πρόωρη επέκταση, το νέο συμβόλαιο του Σλοβένου θα ξεκινήσει από τη σεζόν 2022-23 και μετά.

Luka Doncic will soon formally land a five-year, $202 million contract extension with Dallas, but league sources say those discussions will take place post-Olympics, with Doncic intent on keeping his focus on Slovenia's MEDAL chase.



