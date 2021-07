Τζόναθαν Κουμίνγκα: Απ' τον εμφύλιο του Κονγκό στο ΝΒΑ, «χάνοντας» τους γονείς του για 6 χρόνια! (vid)

Από το Κονγκό, στο ΝΒΑ. Από το τίποτα, στα (φαινομενικά) πάντα. Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα χρησιμοποιήσει το μπάσκετ για να ξεφύγει από έναν εμφύλιο πόλεμο. Του στοίχισε. Πριν το βράδυ του Draft, όπου ο Αφρικανός επιλέχθηκε στο Νο7, δεν είχε δει τους γονείς του για 6 χρόνια! Η φαμίλια Κουμίνγκα επανενώθηκε.

Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα κοιτούσε επίμονα τα πόδια του. Ένα μονότονο βλέμμα. Γεμάτο απογοήτευση. Μα και ελπίδα. Τα δάκτυλα του ήταν έτοιμα να σκίσουν οριστικά τα παπούτσια του.

Ο ίδιος δεν μπορούσε να πάψει να ονειρεύεται. Ήθελε να παίξει μπάσκετ. Έπρεπε να παίξει μπάσκετ. Για ένα παιδί στο Κονγκό το όνειρο ήταν τόσο μεγάλο.

Το Νο7 του φετινού Draft του ΝΒΑ (επιλέχθηκε από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς) μεγάλωσε ακούγοντας και βλέποντας τα κατάλοιπα ενός εμφύλιου. Και του πολέμου με τη Ρουάντα. Η πόλη που γεννήθηκε, η Γκόμα, βρίσκεται στα δυτικά της χώρας, στα σύνορα με τη Ρουάντα. Εκεί τα όνειρα απαγορεύονται!

Όχι για τον Κουμίνγκα. Η οργάνωση για το μπάσκετ ήταν μηδαμινή. Ο ίδιος πάντα έβρισκε τον τρόπο να αγωνιστεί. Και να ξεκλέβει λίγο χρόνο για να παρακολουθήσει σε ένα τοπικό ίντερνετ καφέ τα κατορθώματα του Κόμπι Μπράιαντ και του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Πολλές φορές καλούνταν να παίξει μπάσκετμπολ με παπούτσια που δεν είναι συμβατά με το άθλημα. Ή με σχισμένα ζευγάρια. Η προσπάθειά του διέθετε μπόλικες τούμπες. Αστάθεια. Και μικροτραυματισμούς.

Εκείνος δεν έπαψε ποτέ να ελπίζει. Το 2016 άφησε την πατρίδα του για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα μάτια ήταν μία πραγματική χώρα των ευκαιριών.

Μόνο που αυτό το ταξίδι του στέρησε κάτι σημαντικό, την οικογένειά του. Βλέπετε, ο Κουμίνγκα λαμβάνοντας την απόφαση να παίξει μπάσκετ, έπρεπε να αποχωριστεί την οικογένειά του.

Κύλησαν έξι σκληρά και περίεργα χρόνια. Μα η φαμίλια επανενώθηκε. Στην πιο γιορτινή στιγμή, στο Draft του ΝΒΑ. Εκεί που ο Κουμίνγκα, αρκετές εβδομάδες πριν την τέλεσή του λογίζονταν ακόμη και ως ένα πιθανό Νο1, βρέθηκε τελικά στο Νο7. Επιλογή των Ουόριορς.

Με τον ίδιο να φοράει τη φανέλα των Ignite στην G-League, με έδρα λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Chase Center. Προτίμησε την... Α2 του ΝΒΑ από το κολεγιακό μπάσκετ. Και βγήκε κερδισμένος, έχοντας 15.8 πόντους και 7.2 ριμπάουντ. Το διαβατήριό στα όνειρά του.

«Είναι σχεδόν 6 χρόνια από τότε που άφησα τους γονείς μου σε ηλικία 13 ετών. Ήταν τόσο σκληρό, αλλά έπρεπε να το κάνω, επειδή ήθελα να κάνω τους γονείς μου υπερήφανους», ήταν τα συγκλονιστικά λόγια του Κουμίνγκα, μόλις έγινε Draft.

"It's been almost 6 years since I left my parents at the age of 13. It was a hard thing to do but I had to go through it because I wanted to make my parents proud."



Jonathan Kuminga talks about what he sacrificed to make it to this moment, becoming the Warriors' pick at No. 7. pic.twitter.com/BKa1mPQ0RX