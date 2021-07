Καλαϊτζάκης: Πάει άμεσα στους Μπακς, 300.000 δολάρια στα ταμεία του Παναθηναϊκού

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης θα μετακομίσει άμεσα στο ΝΒΑ και στους Μιλγουόκι Μπακς καθώς ο Παναθηναϊκός ενημερώθηκε ότι θα γίνει η καταβολή των 300.000 δολαρίων που ορίζει το buy out του!

Οι Μιλγουόκι Μπακς ενημέρωσαν μέσω του ατζέντη του Καλαϊτζάκη την «πράσινη» ΚΑΕ ότι θα πληρωθεί άμεσα το ΝΒΑ out που υπάρχει στο συμβόλαιο του 22χρονου γκαρντ προκειμένου να αποτελέσει μέλος της ομάδας!

Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα βάλει άμεσα στα ταμεία του 300.000 δολάρια, σε ένα εξαιρετικό deal το οποίο ισοδυναμεί με win-win κατάσταση και για τις δύο πλευρές. Ο μεν Καλαϊτζάκης θα πραγματοποιήσει το American Dream και θα βρεθεί μάλιστα στους πρωταθλητές του ΝΒΑ μαζί με τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ενώ οι «πράσινοι» θα μπορέσουν να κινηθούν πιο άνετα οικονομικά όσον αφορά τις υπόλοιπες κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ.

Λίγο μετά την επιλογή του στο νούμερο 60 από τους Ιντιάνα Πέισερς με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το trade με τους Μπακς, ο Καλαϊτζάκης είχε μιλήσει αποκλειστικά στο Gazzetta και αφού είχε κάνει λόγο για το παιδικό του όνειρο που έπαιρνε σάρκα και οστά, αποκάλυψε και την συζήτηση που είχε με τον GM του Μιλγουόκι, Τζον Χορστ. Κάτι που έδειχνε από τη πρώτη στιγμή ότι το Μιλγουόκι δεν είχε σκοπό να περιμένει πολύ.

Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάποιο... deadline για το ΝΒΑ out το οποίο έληγε σήμερα (30/7) ωστόσο οι πρωταθλητές του ΝΒΑ ενημέρωσαν μέσω του ατζέντη του Καλαϊτζάκη, του Γιώργου Πάνου, ότι ο παίκτης υπολογίζεται άμεσα από την ομάδα! Από εδώ και στο εξής ο παίκτης θα αξιολογηθεί από τους Μπακς, τόσο στο ερχόμενο Summer League, όσο και στο training camp της ομάδας τον Σεπτέμβριο. Στη συνέχεια θα παρθεί και η τελική απόφαση για το αν θα κερδίσει στο τελικό ρόστερ, ακόμα και με two way συμβόλαιο.