Πέλικανς: Ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Ουίλι Γκριν (pic)

Ο Ουίλι Γκριν αποτελεί τον νέο προπονητή των Νιου Όρλεανς Πέλικανς, αντικαθιστώντας τον Σταν Βαν Γκάντι.

Μέχρι πριν από λίγα 24ωρα βρίσκονταν στο πλευρό του Μόντι Ουίλιαμς ως assistant coach στους Φοίνιξ Σανς.

Από εδώ και στο εξής θα έχει την ευθύνη των Πέλικανς, καθώς η ομάδα της Νέας Ορλεάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη του 40χρονου Ουίλι Γκριν.

Ο πάλαι ποτέ παίκτης των 76ers, Χόρνετς, Χοκς, Κλίπερς, Μάτζικ και πρωταθλητής ως βοηθός προπονητής στους Ουόριορς αποτελεί με κάθε επισημότητα τον νέο τεχνικό των Πέλικανς!

Welcome Home Willie



The new head coach of the New Orleans Pelicans:



Willie Green!



Story: https://t.co/VmtxthpEUk pic.twitter.com/y0LAyuGWAv