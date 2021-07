Τσέλσι για Aντετοκούνμπο: «Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, σου κρατάμε και ένα Champions League» (pic)

Η Τσέλσι έστειλε τα συγχαρητήρια της στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το πρωτάθλημα με τους Μπακς.

Μετά από 50 χρόνια προσμονής οι Μπακς επέστρεψαν στον... θρόνο του ΝΒΑ, αφού ο τεράστιος Γιάννης Αντετοκούνμπο τους οδήγησε στο πρωτάθλημα, φορώντας το πρώτο δαχτυλίδι στο ΝΒΑ..

Mετά από όλους τους ανθρώπους του χώρου του μπάσκετ που του υποκλίθηκαν, ήρθε και η σειρά του ποδοσφαίρου, με την Τσέλσι να του στέλνει τα συγχαρητήρια της. Μάλιστα οι πρωταθλητές Ευρώπης ανέβασαν μια φωτογραφία στην οποία ο Greek Freak όντας πολλά χρόνια μικρότερος αγκαλιάζει την κούπα που κατέκτησαν οι Μπλέ από τον τελικό του 2012 κόντρα στη Μπάγερν.

Όλος ο κόσμος στο πλευρό του φοβερού και τρομερού Γιάννη!

Congrats on winning the @NBA title @Giannis_An34, we’ve kept hold of this one for you! 🏆😉 pic.twitter.com/G9VDUZADVT