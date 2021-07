Υπόκλιση Μπιλ Ράσελ σε Γιάννη: «Μακάρι να μπορούσα να σου παραδώσω το βραβείο» (vid)

O θρύλος του ΝΒΑ, Μπιλ Ράσελ υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το πρωτάθλημα με τους Μπακς.

Ο... θρόνος του ΝΒΑ ανήκει πλέον στον απίθανο Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο τεράστιος Greek Freak οδήγησε τους Μπακς στο πρωτάθλημα, πανηγυρίζοντας το πρώτο δαχτυλίδι. Ο «Μίδας» των τροπαίων, Greek Freak έχει φτιάξει μια εκπληκτική συλλογή τίτλων στα 26 του με MVP (2 φορές), κορυφαίου αμυντικού και φυσικά πρωταθλητή πλέον.

Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών με τους 11 τίτλους, ο θρύλος Μπιλ Ράσελ υποκλίθηκε στον Έλληνα σταρ και τόνισε πως θα ήθελε να του δώσει εκείνος το βραβείο για τον MVP των τελικών

«Συγχαρητήρια, Γιάννη. Δεν μπορώ να πω το επώνυμό σου, αλλά συγχαρητήρια που κέρδισες το βραβείο "Μπιλ Ράσελ". Συγγνώμη αλλά λόγω κορονοϊού δεν γινοταν να είμαι εκεί. Δίκαια κατέκτησες το βραβείο "Μπιλ Ράσελ". MVP. 50 πόντοι, 14 ριμπάουντ. Τι υπέροχος τρόπος για τελειώσει η χρονιά Εύχομαι μόνο να ήμουν εκεί για να σου το παραδώσω το βραβείο», έγραψε.

Sorry I had to take a covid pass again this year, @Giannis_An34 you did the #BillRussellMVP award justice. 50 pst 14 boards! What a great way to close it out. I only wish I could hand it to you. #Congrats @NBA #BucksInSix #NBAFinals2021 @Bucks @BleacherReport @espn #FearTheDeer pic.twitter.com/m7q6TpHQrg