Αντετοκούνμπο: Ο Πύρρος Δήμας τον αποκάλεσε «νέο Μάικλ Τζόρνταν» (vid)

Ο Πύρρος Δήμας χαρακτήρισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ένα... ολόκληρο υπουργείο Τουρισμού και τον αποκάλεσε «νέο Μάικλ Τζόρνταν» μιλώντας για την τεράστια επιτυχία του GreekFreak που αναδείχθηκε Πρωταθλητής στο NBA!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέκτησε την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ πηγαίνοντας από το... nothing to everything και φυσικά αποθεώνεται απ' όλο τον κόσμο.

Ο θρύλος της Άρσης Βαρών, Πύρρος Δήμας μιλώντας το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή του OPEN, ανέφερε χαρακτηριστικά για τον GreekFreak:

«Ένα παιδί προσγειωμένο, ο οποίος δεν δέχθηκε να βγούμε όρθιοι φωτογραφία, έκατσε δίπλα μου. Με πολύ σεβασμό και αγάπη.

Δεν έχω τι να πω, να τον έχει ο Θεός καλά. Είναι ένα υπουργείο Τουρισμού μόνος του. Όλοι έχουν γνωρίσει την Ελλάδα μέσα από τον Γιάννη, είναι ο νέος Μάικλ Τζόρνταν».