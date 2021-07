Αντετοκούνμπο και Μίντλετον είναι 8 χρόνια μαζί και έκαναν όλο το ταξίδι από τον πάτο μέχρι την κορυφή! (vids)

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον έκαναν όλο το ταξίδι μαζί και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την κορυφή του ΝΒΑ.

Οι Μπακς είναι στην κορυφή του ΝΒΑ και αυτό μπορεί για όλους να είναι σημαντικό, αλλά για δύο παίκτες είναι ακόμα πιο ξεχωριστό. Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον έκαναν αυτό το ταξίδι μαζί.

Βρέθηκε ο ένας στον δρόμο του άλλου πριν από 8 χρόνια, έζησαν όλες τις δυσκολίες από την πρώτη ημέρα, πίεσε ο ένας τον άλλον και αφού τα άφησαν όλα στην άκρη, μαζί μεγάλωσαν και πλέον είναι στην κορυφή. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά και οι δύο άνοιξαν την καρδιά τους, μετά την μεγάλη νίκη και μίλησαν για τα συναισθήματα τους.

«Τον αγαπώ μέχρι θανάτου. Είναι τρελό. Δεν καταλαβαίνει πόσο με πιέζει να είμαι σπουδαίος. Είναι ένας από αυτούς. Δεν υπάρχει κανένας άλλος στον κόσμο που να ήθελα να κάνω αυτό το ταξίδι. Είναι εδώ από την αρχή. Είναι εδώ από την ημέρα που παλεύαμε για τα λεπτά μας. Στα 18 μου μου φώναζε να πασάρω την μπάλα και τώρα είμαστε σε αυτή την σκηνή και το κάνουμε μαζί. Πρέπει να απολαύσουμε αυτή την στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε ξανά. Έπαιξε σπουδαία, μας οδήγησε όταν ήμουν κάτω, μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω, αλλά όταν το χαρούμε πρέπει να επιστρέψουμε και να στρωθούμε στην δουλειά».

Ο Κρις Μίντλετον μίλησε και αυτός για την πορεία τους, με τους δυο τους να μοιράζονται κοινές σκέψεις και συναισθήματα.

«Είναι σαν αδελφός μου από την πρώτη ημέρα που βρεθήκαμε μαζί. Μαζί δυσκολευτήκαμε. Αλλά σταθήκαμε ο ένας στον άλλον, δεν εγκαταλείψαμε. Είχαμε κίνητρο να γινόμαστε καλύτεροι. Κάθε χρονιά προκαλούσαμε ο ένας τον άλλον να γίνουμε καλύτεροι, να γίνουμε καλύτεροι ηγέτες, καλύτεροι συμπαίκτες».

