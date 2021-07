Μπακς: Πάνε να γίνουν η πέμπτη ομάδα της ιστορίας που επιστρέφει από 2-0! (pic)

Oι Μπακς πάνε για το μεγάλο... κόλπο και την επιστροφή από το 0-2, θέλοντας να γίνουν η πέμπτη ομάδα της ιστορίας που γυρίζει από δύο ήττες.

Όταν η σειρά των τελικών πήγε στο 2-0 υπέρ των Σανς, ελάχιστοι περίμεναν τέτοια αντίδραση από τους Μπακς. Είναι απίστευτα δύσκολο να επιστρέψεις 2-0 στα playoffs, ειδικά αν μιλάμε για τελικούς.

Μια επιστροφή του Μιλγουόκι έμοιαζε σχεδόν απίθανη εκείνη τη στιγμή με βάση το παρελθόν. Μόνο τέσσερις ομάδες στην ιστορία των τελικών έχουν γυρίσει από το 2-0 για να πάρουν τον τίτλο στο τέλος. Ήταν οι Καβς το 2016 οι Χιτ το 2006, οι Μπλέιζερς το 1977 και οι Σέλτικς το 1969.

Μάλιστα οι Μπακς έχουν ζήσει επιστροφή από το 2-0 σε τελικούς Ανατολής, σε μια σεζόν που στόχευαν να φτάσουν στον τίτλο, αλλά ο Λέοναρντ είχε άλλη άποψη. Οι Ράπτορς το 2019 μετέτρεψαν το 0-2 σε 4-2 και στη συνέχεια νίκησαν και τους Ουόριορς στους τελικούς για να φτάσουν στον τίτλο.

Πλέον τα... ελάφια του Γιάννη Αντετοκούνμπο θέλουν να γίνουν η πέμπτη ομάδα που γυρίζει από το 2-0 σε τελικούς ΝΒΑ και παίρνει το πρωτάθλημα.

