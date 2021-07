Μπακς: H Deer District αρχικά φιλοξενούσε 8.000 ανθρώπους, στο Game 6 θα έχει 65.000! (pic)

Θαρρείς πως το μεγάλο πάρτι των τελικών γίνεται τελικά στην Deer District και όχι στην Fiserv Arena. Ο εξωτερικός χώρος στο γήπεδο των Μιλγουόκι Μπακς αύξησε τη χωρητικότητά του κατά 8 φορές για το Game 6 (21/7, 04:00, Live Gazzetta, Cosmote Sports 4).

H Deer District αποτελεί το σημείο αναφοράς στην πορεία των Μιλγουόκι Μπακς μέχρι τους τελικούς. Σε κάθε αναμέτρηση χιλιάδες ανθρώπων συγκεντρώνονται, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις σε γιγαντοοθόνη και φυσικά να γιορτάσουν κάθε νίκη.

Οι Μπακς ανακοίνωσαν πως ενόψει του Game 6, η χωρητικότητα θα ανέβει στις 65.000 (!) θεατών. Δηλαδή, τρεις φορές περισσότεροι (και κάτι παραπάνω) απ' όσους θα είναι εντός του Fiserv Forum!

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αγώνων, η περιοχή των ελαφιών φιλοξενούσε 25.000 θεατών. Ωστόσο, το εκπληκτικό είναι πως ο αρχικός αριθμός ατόμων, όταν κατασκευάστηκε η νέα έδρα των Μιλγουόκι Μπακς ήταν (μόλις) 8.000! Κάτι που σημαίνει ότι για το Game 6 θα εμφανιστούν οι οκταπλάσιοι, με τους Μπακς να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις, προκειμένου να αυξήσουν τη χωρητικότητα.

GAME 6 UPDATES:



Expansion at @DeerDistrict watch party location will allow up to 65,000 fans to attend.



Fans with game tickets encouraged to arrive early with gates to @FiservForum opening at 6pm.



Full details: https://t.co/YlECdkLu2D