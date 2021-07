Μπακς: 65.000 θεατές θα πάνε στην Deer District, ενόψει Game 6! (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν την επέκταση της Deer District, της περιοχής που μαζεύονται οι φίλαθλοι της ομάδας, εκτός του Fiserv Forum, για να παρακολουθήσουν τους τελικούς.

Ενόψει του Game 6 (21/7, 04:00, Live Gazzetta, Cosmote Sports 4) των NBA Finals, οι Μιλγουόκι Μπακς θέλουν να σιγουρέψουν ότι το πάρτι θα είναι ατελείωτο. Αρκεί να επικρατήσουν των Φοίνιξ Σανς, να κάνουν το 4-2 και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Η περίφημη Deer District, η οποία έγινε συνώνυμο των πανηγυρισμών των φίλων των Μπακς δέχτηκε μία γενναία ανακαίνιση. Στα προηγούμενα ματς μπορούσε να φιλοξενήσει 20 με 25 χιλιάδες θεατές. Ενόψει του Game 6, η χωρητικότητά της θα αγγίζει τις 65.000 θεατών!

GAME 6 UPDATES:



Expansion at @DeerDistrict watch party location will allow up to 65,000 fans to attend.



Fans with game tickets encouraged to arrive early with gates to @FiservForum opening at 6pm.



Full details: https://t.co/YlECdkLu2D