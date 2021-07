Οι Πέλικανς θέλουν τον Λάουρι που μένει ελεύθερος (pic)

Ο Κάιλ Λάουρι που γίνεται free agent είναι ο βασικός στόχος των Πέλικανς, για το φετινό καλοκαίρι.

Μπορεί να έμεινε την περασμένη σεζόν, αλλά φαίνεται πως αυτή ήταν και η τελευταία του Κάιλ Λάουρι στους Ράπτορς. Ο παίκτης που αγαπήθηκε όσο λίγοι βγαίνει ως ελεύθερος στην αγορά και είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα έχει ενδιαφέρουσες προτάσεις.

Οι Πέλικανς είναι η πρώτη ομάδα που φαίνεται να τον έχει στο μπλοκάκι της. Μετά την απώλεια του Τζρου Χόλιντεϊ, ο Ουίλιαμσον είναι το πρόσωπο του Οργανισμού, αλλά η φετινή πορεία έδειξε ότι δεν αρκεί. Οι Πέλικανς θέλουν ένα δυνατό όνομα, με εμπειρία για την θέση των γκαρντ τους, ειδικά μετά τις τάσεις φυγής που έχει δείξει ο Λόνζο Μπολ.

Ο Λάουρι έχει ζήσει τα πάντα στο Τορόντο, έφτασε στο πικ, έχει στηρίξει τον Οργανισμό όσο κανένας, αλλά πλέον θα ψάξει μια νέα πρόκληση και η Νέα Ορλεάνη είναι πρόθυμη να τον πείσει.

The Pelicans are reportedly interested in Kyle Lowry. 👀 pic.twitter.com/06RQ2616Gw