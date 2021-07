Μπακς: Είδαμε το «Block», το «Steal» και το «Dunk», μένει μόνο το «Crown» (vids)

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν καταφέρει να βρουν τις δικές τους εμβληματικές στιγμές από ολόκληρη την ιστορία του ΝΒΑ στους φετινούς τελικούς. Όλες μαζεμένες σε μία χούφτα αγώνων. Επόμενο στάδιο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους συμπαίκτες τους; Το πιο εμβληματικό απ' όλα: Το Τρόπαιο (Crown).

Οι Αμερικάνοι λατρεύουν τη μοναδικότητα της στιγμής. Να βαπτίζουν μία στιγμή με κάτι που είναι εύκολο, προφανές, ιδιοφυές! The Shot! The Block! The Steal! To άρθρο επιχειρεί να προσφέρει μοναδικότητα. Μόνο που κάπου κάπου, οι στιγμές επαναλαμβάνονται.

Με άλλους πρωταγωνιστές. Κάποτε ο Τζον Χάβλιτσεκ έκλεψε την μπάλα. Τώρα το έκανε ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Κάποτε, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σταμάτησε τον Αντρέ Ιγκουοντάλα. Τώρα το έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον Ντιάντρε Έιτον.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και εκείνοι που πρωταγωνιστούν στις στιγμές, λαμβάνουν στο τέλος και τη δόξα. The Crown! Ένα στέμμα που θα αφήσει το στίγμα τους για πάντα στα κιτάπια του ΝΒΑ.

The Shot!

Το σουτ. Που δίνει μία νίκη. Ή κάτι παραπάνω. Εκείνο το δίποντο του Μάικλ Τζόρνταν, που έκρινε τη σειρά των Σικάγο Μπουλς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, το 1989, ήταν το πρώτο The Shot!

Εννιά χρόνια αργότερα, αντικαταστάθηκε από ένα άλλο εμβληματικό σουτ του MJ. Ίσως το πιο εμβληματικό όλων! Στο Game 6 κόντρα στους Γιούτα Τζαζ και ο Τζόρνταν σημειώνει το τελευταίο σουτ της καριέρας του (με τη φανέλα των Μπουλς). Καλάθι! Πρωτάθλημα!

Λίγα χρόνια αργότερα, ήταν το σουτ του Ρέι Άλεν, που κράτησε ζωντανούς τους Μαϊάμι Χιτ στη σειρά των τελικών με τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Και αυτό του Καϊρί Ίρβινγκ, στο Game 7 των Κλίβελαντ Καβαλίερς κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς!

Στους τελικούς του 2021, σε πέντε αγώνες, δεν έχουμε ακριβώς το «The Shot». Ακόμα τουλάχιστον. Ίσως το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο Game 5 αντί για Dunk, μπορεί να θεωρηθεί ως το Shot του 2021.

The Steal!

Κλέψιμο δεν είχε κάνει μόνο ο θρυλικός Τζον Χάβλιτσεκ. Και ο (επίσης Κέλτης) Λάρι Μπερντ έχει βάλει την υπογραφή του σε ένα εμβληματικό κλέψιμο της μπάλας, στο Game 5 των τελικών της Ανατολής, ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και στους Ντιτρόιτ Πίστονς (1987)!

Το 2021 σειρά πήρε ο Τζρου Χόλιντεϊ. Σε μία κατηγορία, η οποία είναι συνήθως παραπεταμένη. Αλλά κάπου κάπου δίνει τίτλους. Ή έστω σε φέρνει ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο.

Το κλέψιμο του Χόλιντεϊ, μέσα από τα χέρια του Ντέβιν Μπούκερ είναι η μισή φάση. Και η άλλη μισή ανήκει στον Giannis.





The Block!

Μόλις ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σταμάτησε τον Ντιάντρε Έιτον, στην προσπάθειά του να καρφώσει με alley oop, όλοι θυμήθηκαν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Κάποιοι ίσως και να λησμόνησαν μεμιάς τον «Βασιλιά».

Βέβαια, το κόψιμο του ΛεΜπρόν, αφού κυνήγησε τη φάση σε όλο το παρκέ, πάνω στον Αντρέ Ιγκουοντάλα θα είναι πάντα πιο σημαντικό, γιατί έγινε στο φινάλε του Game 7, αλλά και αυτό του Γιάννη είναι εξαιρετικά κομβικό για την εξέλιξη των τελικών. Εκείνο απέτρεψε το Φοίνιξ να πλησιάσει το (σχεδόν μη ανατρέψιμο) 3-1.