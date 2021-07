Χόλιντεϊ και Αντετοκούνμπο σε PhantomCam και η φάση του αγώνα παίρνει άλλη διάσταση! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Τζρου Χόλιντεϊ δημιούργησαν την φάση των Τελικών, μέχρι την επόμενη και σε αργή κίνηση είναι ακόμα καλύτερη.

Οι Τελικοί των Μπακς με τους Σανς, μέχρι τώρα, τα έχουν όλα. Όμορφες φάσεις, ανατροπές, όλα είναι μέσα σε αυτή την σειρά. Δύο ομάδες που «διψούν» για διάκριση και τα δίνουν όλα στο παρκέ για να πάρουν την νίκη.

Οι Σανς ξεκίνησαν δυνατά, αλλά πλέον οι Μπακς έχουν το μομέντουμ. Το Μιλγουόκι ισορρόπησε και πλέον είναι μια... ανάσα από τον τίτλο. Στο Game 5 πήρε μεγάλη νίκη με 123-119, αλλά για να γίνει αυτό χρειάστηκε μια τρομερή φάση με πρωταγωνιστές τους Χόλιντεϊ και Αντετοκούνμπο.

Ο γκαρντ των Μπακς έκλεψε την μπάλα, έτρεξε το γήπεδο, την σήκωσε για να έρθει ο Έλληνας σταρ και να καρφώσει. Σίγουρα την έχετε δει μέχρι τώρα, αλλά σε αργή κίνηση, μιλάμε για ένα μπασκετικό ποίημα.

Απολαύστε την:

Another #PhantomCam look at this incredible @Bucks sequence late in Game 5.



Just watch how Jrue rips away that steal 🔒 pic.twitter.com/AwqeiomJNf