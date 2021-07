Χόλιντεϊ και Μίντλετον βοήθησαν τον Αντετοκούνμπο και αυτό ήταν αρκετό! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρήκε την βοήθεια που χρειάζονταν από Μίντλετον και Χόλιντεϊ και οι Μπακς έκαναν 3 συνεχόμενες νίκες κόντρα στους Σανς.

Δεν θα βαρεθεί κανείς να γράφει ή να συζητά την τεράστια πορεία που έχουν κάνει οι Μπακς την φετινή σεζόν. Έφτασαν μέχρι τους Τελικούς, εκεί έχασαν 2 παιχνίδια από τους Σανς, αλλά βρήκαν το κουράγιο να επιστρέψουν στην σειρά και μάλιστα να είναι μια νίκη μακριά από τον τίτλο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τρελαίνει τα βιβλία της ιστορίας, με τα κατορθώματα του να είναι πέρα από κάθε προηγούμενο. Ο Έλληνας σταρ ξεπέρασε τον τραυματισμό του σε χρόνο ρεκόρ και βγήκε στο παρκέ ως πραγματικός ηγέτης.

Απίθανες εμφανίσεις σε όλο το παρκέ, αλλά κατάλαβε γρήγορα ότι μόνος του δεν μπορεί να κερδίσει μια τόσο καλή ομάδα όσο οι Σανς. Έδειξε πίστη στους συμπαίκτες του και εκείνοι φαίνεται να τον δικαιώνουν.

Κυρίως Χόλιντεϊ και Μίντλετον συνήλθαν γρήγορα, στέκονται στο πλευρό του και πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Στις 3 τελευταίες νίκες των Μπακς, ο Αντετοκούνμπο έχει 33 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ με 60% στο σουτ του.

Ο Μίντλετον έχει 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με 39% στο τρίποντο, ενώ και ο Χόλιντεϊ βρήκε τον καλό του εαυτό και στην επίθεση, εκτός από την άμυνα και μετά 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Οι τρεις τους, αν και υποβαθμισμένοι, δείχνουν ότι η θέση τους είναι στην κορυφή και παλεύουν σκληρά για να το αποδείξουν και στους τελευταίους δύσπιστους. Μπορεί από αυτή την τριάδα μόνος ο Γιάννης να είναι All Star, αλλά όλοι μαζί συνθέτουν μια εξαιρετική τριάδα, που γιατί όχι, θα φτάσει μέχρι τον τίτλο του ΝΒΑ.

Ένα ματς μένει για τους Μπακς και έχει ανάγκη τον καλό εαυτό όλων.

Bucks Big 3 in the last 3 games (all wins):



Giannis — 33/12/7 on 60% shooting

Middleton — 29/7/5 on 47/39/86%

Jrue — 20/5/10/2s on 44/39/100%



Turns out the Bucks have 3 Batmans. pic.twitter.com/9fS3UTau5Z