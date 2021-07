Σανς - Μπακς: Τα ρεκόρ του ασταμάτητου Αντετοκούνμπο (pics & vid)

Τα ρεκόρ έχουν γίνει συνήθεια για τον... αγριεμένο Γιάννη Αντετοκούνμπο στους τελικούς του ΝΒΑ.

Τα... ελάφια είναι μια ανάσα μακριά από τον τίτλο, μετά το breaκ στον πέμπτο τελικό, όπου θαυμάσαμε μία από τις κορυφαίες φάσεις ever με πρωταγωνιστές τους Γιάννη και Χόλιντεϊ.

Ο Έλληνας σταρ κάνει καταπληκτικά πράγματα στους τελικούς και δεν σταματά τα ρεκόρ. Έδωσε ρέστα στον δεύτερο τελικό με πολλά ρεκόρ και συνέχισε και στο Game 5.

Επιπλέον έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία των τελικών με 30+ πόντους, 5+ ασίστ, 5+ ριμπάουντ και κανένα λάθος μετά τους ΛεΜπρόν, Ντουράντ, Τζόνσον και Μπερντ. Επιπλέον μαζί με Χόλιντεϊ και Μιντλετον έγιναν η πέμπτη τριπλέτα σε τελικούς με 25+ πόντους και 50% εντός πεδιάς. Είναι οι πρώτοι που το κάνουν μετά τους Μάτζικ, Τζαμπάρ και Ουόρθι το 1985.

Tέλος ο Γιάννης έγινε μοναδικός στην ιστορία των τελικών με 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ, 5+ ασίστ και 60% εντός πεδιάς. Απίθανος ετοιμάζεται για το πρώτο του πρωτάθλημα.

Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday and Khris Middleton are the 5th trio in NBA Finals history to each record 25 points on 50% shooting in a game. They are the first to do this since James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar and Magic Johnson in 1985. pic.twitter.com/vkUbKQxkOd — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 18, 2021

Giannis Antetokounmpo is the 5th player in NBA Finals history with 30+ pts, 5+ ast, 5+ rebs & no turnovers since individual turnovers were tracked in 1977-78 joining LeBron James (2020), Kevin Durant (2017), Dennis Johnson (1987) & Larry Bird (1987) pic.twitter.com/rnp14IcDJU July 18, 2021