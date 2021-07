Χόλιντεϊ για Γιάννη: «Παίζει σαν MVP και μας... κουβαλάει» (vid)

Ο Τζρου Χόλιντεϊ υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν το Game 5 των τελικών.

Oι Μπακς ετοιμάζονται για το μεγάλο Game 5 κόντρα στους Σανς (04:00, live Gazzetta, Cosmote Sport 4) και ψάχνουν break για να πάρουν προάδισμα στους τελικούς με 3-2.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ στάθηκε στην παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τόνισε πως παίζει σαν MVP στους τελικούς.

«Ο Αντετοκούνμπο παίζει σαν MVP στους τελικούς, παίζει σαν να θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Υπάρχουν στιγμές που μας... κουβαλάει στις πλάτες του. Ο Γιάννης είναι ο… Γιάννης και εμείς θα πρέπει να τον βοηθήσουμε μέσα στο γήπεδο», είπε.

"The way Giannis is playing, he's been playing like he's MVP caliber. He's playing like he wants to win the Finals." pic.twitter.com/cnJOjCpbeo